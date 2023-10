Torrone da tutta italia per ogni gusto

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il profumo delle mandorle e la croccantezza delle nocciole, la dolcezza del miele e il tocco segreto dato dall’albume sono la base perfetta per questo amatissimo dolce della tradizionena, il torrone, una delle 3 T che rappresentano la città di Cremona, che verrà celebrata anche quest’anno tra le vie del centro dall’11 al 19 Novembre in occasione dell’ormai storica Festa del Torrone. Giunta alla 26esima edizione, l’iniziativa ha il merito e l’obiettivo di dare appuntamento ai migliori torroni d’in una grande kermesse. Nove giorni interamente dedicati al dolce di natale per eccellenza, dal torrone friabile a quello morbido, alle mandorle o alla nocciola ce n’e per tutti i gusti. Una kermesse che accompagnerà i visitatori in un dolce viaggio in giro per l’alla scoperta di tutti i tipi di torrone. Sui banchi della ...