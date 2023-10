Tommaso Paradiso | “A 40 anni una sensazione stupenda” martedì 31 ottobre alle 15 in diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “” è il secondo lavoro in studio della carriera solista diene anche i singoli Viaggio Intorno Al Sole (disco d’Oro) e Amore Indiano (in collaborazione con i Baustelle), oltre alla title track e al singolo “Blu Ghiaccio Travolgente”. Il disco è stato interamente scritto da, che si è avvalso della collaborazione in studio dei musicisti che lo accompagnano in tour, al via dal 16 novembre da Roma. Il cantautore sarà ospite al talk “FQLIFE”, condotto da31ore 15 sul sito de Il Fatto Quotidiano, ma anche su Facebook e YouTube di ...