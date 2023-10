Tir sbatte contro muro e perde carico | circolazione deviata sulla Telesina

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLungo la strada statale 372 “” è provvisoriamente chiusa – esclusivamente in direzione di Caianello – la tratta compresa tra il km 66,500 al km 67,000, a causa di un incidente autonomo che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi nei pressi dello svincolo ‘Pietrelcina’. Il sinistro ha coinvolto un autocarro che trasportava materiale ferroso del peso di oltre due tonnellate; per il recupero del materiale e del mezzo si è quindi reso necessario l’intervento di due gru. Attualmente laallo svincolo di Benevento Ovest con rientroal medesimo svincolo. Sul posto sono presenti le squadre Anas e i carabinieri per la gestione della viabilità in loco e per consentire il ripristino dellanel più ...