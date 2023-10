Tiktoker sfida sé stesso | duemila birre in 200 giorni Reggerà il suo fegato?

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Pubblicato il 30 Ottobre, 2023 Di challenge stupide e pericolose ne è pieno il mondo social, come dimostra la“One Chip Challenge” che consiste nel mangiare una patatina molto piccante senza bere acqua che ha addirittura provocato la morte di un 14enne negli Stati Uniti. Nonostante le pericolosità delle sfide la “fame” di clic e di popolarità sui social è troppo forte e spinge le persone a cimentarsi in challenge ai limiti della follia. Per informazioni chiedere a Jon May, 25enne di Sheffield che ha deciso di superare i suoi limiti annunciando una nuova: bere 2.000 pinte di birra in 200. La sua “impresa” viene regolarmente documentata ogni giorno su TikTok e, manco a dirlo, le visualizzazioni sul suo profilo sono schizzate. Lafolle di Jon May Si tratta di bere una decine di pinte ...

' Hot chip challenge ' (che tradotto dall'inglese significa, appunto:della patatina piccante): è un andazzo che, da qualche tempo, circola nel maremagnum del www, ne stacchi un pezzettino, lo ...

Queste sono le challenge TikTok più pericolose che ogni genitore ... greenMe.it

Le battaglie live e le donazioni: così TikTok guadagna sul conflitto ... Open

Arbitra Di Loreto di Terni. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale 254 di Sky e su Now. Corea del Sud: tiktoker italiana mostra le «stranezze» in una stanza d'albergo Taglia il cavo con una ...Trasferta a San Martino in casa dell’ex Rae Lin D’Alie per la Virtus di Pierre Vincent. Cecilia Zandalasini e compagne, reduci dalla prima sconfitta in Eurolega, provano a rialzare subito la testa in ...