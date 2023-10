Tifoso di F1 bandito a vita dopo aver sferrato pugni tra la folla in seguito all’incidente di Perez

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Secondo un rapporto, un fan impazzito della Formula Uno che ha attaccato i tifosi durante il Gran Premio del Messico è statodalle gare. Max Verstappen ha vinto la sua 16esima gara della stagione a Città del Messicoscavalcato sia Carlos Sainz che il detentore della pole Charles Leclerc alla partenza, dove il beniamino di casa Sergioè caduto., l’unico pilota messicano in Formula Uno, è partito dalla quinta posizione in griglia, ma ha visto l’opportunità di prendere il comando quasi subito, quando è scattato velocemente. Ha affrontato Leclerc in un testa a testa di gomme, ma, mentre i piloti giravano a destra alla prima curva, Leclerc non è riuscito a girare a causa della vicinanza di Verstappen alla sua destra. Di conseguenza, ...