Thuram ruba la scena a Lukaku | un’Inter paziente vince con supremazia – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 30 ottobre 2023)sembra quasi non essere in campo, tutto il contrario per. L’Inter domina sulla Roma e lo fa con intelligenza: il focus in merito di TuttoSport. CAMBIO DELLA GUARDIA – Paradossale ma reale: nella serata che doveva essere ricordata come quella dell’atteso ritorno a San Siro di Romelu, resterà inciso nella memoria il nome di un altro attaccante. È Marcusil vero protagonista di Inter-Roma alla fine. Il belga non vede il pallone per tutta la la partita. Il francese invece dieci minuti prima della fine si prende la gloria e il merito di risolvere una sfida dominata ma complicata. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, parte subito forte, costruendo un’infinità di potenziali occasioni che non riesce a finalizzare. La porta sembra essere stregata ma l’Inter non si perde d’animo. Con pazienza e ...