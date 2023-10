The Crown | in arrivo uno spin-off?

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L‘ultima, sesta stagione di Thenon è ancora stata pubblicata, eppure c’è già chi parla di un possibile. Scopriamo perché Dopo ben sette anni, sta per concludersi l’amatissima serie The, incentrata sulla vita della regina Elisabetta II. La serie, composta da 6 stagioni, sta per giungere al capolinea, eppure, forse proprio per l’amore provato dai fan verso questo show e i suoi protagonisti, è già tempo di parlare di. Scopriamo insieme le ultime novità, originatesi proprio dalle parole di Peter Morgan, regista della celebre serie. Le parole del regista È stato proprio il creatore di The, Peter Morgan, a sermarsi per primo sulla possibilità di creare una nuova serie, incentrata nuovamente sulle vicende che, ...