TFA sostegno VIII ciclo | docente costretto ad aspettativa per poter frequentare | quale sarà il punteggio nelle GPS e graduatorie di istituto

...alla graduatoria che deriverà dal primo concorso della fase straordinaria PNRR bisogna porre attenzione ad una regola mai applicata finora (la conosciamo perché è entrata quest'anno nel...

TFA sostegno: VIII ciclo non sarà l'ultimo. Quanti cicli saranno ... Obiettivo Scuola

Graduatorie GPS 2024: quali i titoli di accesso per prima e seconda fascia, anche con riserva per TFA sostegno e abilitazione 30 e 60 CFU Orizzonte Scuola

Rimane da chiarire l’inserimento degli specializzandi TFA sostegno VIII ciclo e dei futuri abilitandi con i percorsi universitari di cui al DPCM 4 agosto 2023. Per i primi non nutriamo grandi ...Oltre 300 studenti e centinaia di corsisti del TFA sostegno, per la proiezione del film “Nata per te” alla Città del Cinema ...