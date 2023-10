(Di lunedì 30 ottobre 2023) Si affrontano in tv a distanza ieri sera. E quasi in contemporanea il governatore Dee la segretaria Pd Elly. Con la seconda ospite in diretta nel salotto tv di Fabio Fazio (dove...

E parlando del possibile appoggio a undel governatore Vincenzo De Luca , ha chiarito: "Ilnon è previsto dalla legge". E ha criticato il titolo del libro scritto dal ...

Terzo mandato, Schlein gela De Luca: «Non è previsto dalla legge» ilmattino.it

Schlein gela De Luca: "Terzo mandato non previsto dalla legge ... TERRANOSTRA | NEWS

Si affrontano in tv a distanza ieri sera. E quasi in contemporanea il governatore De Luca e la segretaria Pd Elly Schlein. Con la seconda ospite in diretta nel salotto tv di Fabio Fazio ...Oggi vertice del premier con i leader: maggioritario e premio del 55%. «Intatti i poteri del Colle» Berlusconi e Renzi ci provarono senza fortuna e ora tocca a Giorgia Meloni percorrere la via della r ...