Terremoto oggi | 30 ottobre | tra Modena e Reggio Emilia | paura tra la popolazione

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Pubblicato il 30, 2023in-Romagna per una scossa didi magnitudo 3.4 che è stata registrata(30) a Castellarano () a una profondità di 9.4 chilometri dall’Ingv. Una scossa didi magnitudo 3.4 è stata registrata, lunedì 30, in-Romagna: l’epicentro, secondo quanto rilevato dagli specialisti dell’Ingv, è stato segnalato a 2 chilometri da Castellarano () a una profondità di 9.4 chilometri alle ore 06.25.tra la, ma – per fortuna – al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. ? DATI ...