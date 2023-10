Terremoto di magnitudo 3 4 in Emilia Romagna | epicentro tra le province di Reggio Emilia e Modena

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Una scossa didi3.4 è stata registrata il 30 ottobre, intorno alle 6.25 di mattina, in, tra ledi. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a nove chilometri di profondità eda due chilometri a sudest del comune di Castellarano. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone. Pochi minuti dopo è stata registrata una seconda scossa, questa di2.6, sempre cona pochi chilometri dal comuneno, e poi alle 9.04 una terza di2.5. L'articolo ...

