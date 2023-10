Tennis | Wta Finals Prime vittorie a Cancun per Sabalenka e Pegula

... n.9ed ottava testa di serie: 6 - 0 6 - 1 lo score, in poco meno di un'ora e un quarto di partita. Successo in due set anche per la statunitense Pegula, n.5 del ranking e del seeding, che nel ...

Cancun, via alle Wta Finals tra polemiche e uno stadio ancora da ultimare La Gazzetta dello Sport

WTA Finals: Rybakina parte male, importante vittoria per Pegula oktennis

La bielorussa 'asfalta' Sakkari, la statunitense batte Rybakina CANCUN (MESSICO) (ITALPRESS) - Tutto come da pronostico a Cancun nel day 1 delle ...World number one Aryna Sabalenka has criticised the Women's Tennis Association over the organisation of its ... "I am very disappointed with the WTA and the experience so far at the WTA Finals," said ...