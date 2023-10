Tennis | Wta Finals Prime vittorie a Cancun per Sabalenka e Pegula

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La bielorussa 'asfalta' Sakkari, la statunitense batte Rybakina(MESSICO) - Tutto come da pronostico anel day 1 delle WTA2023, scattate sul cemento messicano (montepremi 9 milioni di dollari). Nel Bacalar Groupin due set per Arynae Jessica, rispetti

... n.9ed ottava testa di serie: 6 - 0 6 - 1 lo score, in poco meno di un'ora e un quarto di partita. Successo in due set anche per la statunitense Pegula, n.5 del ranking e del seeding, che nel ...

Cancun, via alle Wta Finals tra polemiche e uno stadio ancora da ultimare La Gazzetta dello Sport

WTA Finals: Rybakina parte male, importante vittoria per Pegula oktennis

La bielorussa 'asfalta' Sakkari, la statunitense batte Rybakina CANCUN (MESSICO) (ITALPRESS) - Tutto come da pronostico a Cancun nel day 1 delle ...Sono scattate nella notte italiana le WTA Finals 2023 di tennis, in programma a Cancun, in Messico: in campo il Gruppo Bacalar, nel quale si registrano i successi all'esordio della statunitense Jessic ...