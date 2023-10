Tennis | Medvedev ancora frastornato | “Jannik Sinner non so come fa…”

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dichiarazioni di chi ha provato sulla sua pelle quanto accaduto. Nel corso della conferenza stampa dell’ATP500 di Vienna, Daniilha analizzato i motivi della sua sconfitta nella Finale controera accaduto a Pechino, il russo si è dovuto arrendere all’italiano, vittorioso con il punteggio di 7-6 (7) 4-6 6-3. La domanda che ci si pone è la seguente:ha fattoa vincere?, davanti ai microfoni, ha risposto: “Si vedeva cheaveva il potenziale per essere un gran giocatore, ma adesso ha trasformato il potenziale in realtà. In questo finale di stagione, io, lui, Djokovic e Alcaraz siamo una spanna al di sopra gli altri, ma questa è una cosa che può cambiare da un momento all’altro“, le parole del ...