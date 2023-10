Tennis | Jannik Sinner ha preso Medvedev per sfinimento | il dato eloquente dei punti ottenuti sopra i 9 colpi

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Adattarsi alle circostanze.ieri haun’altra dimostrazione di forza nella Finale dell’ATP500 di Vienna (Austria). L’altoatesino si è trovato nuovamente ad affrontare il russo Daniil(n.3 del mondo), cheaveva sconfitto recentemente a Pechino, ottenendo il primo successo negli scontri diretti con il moscovita., infatti, aveva vinto i primi sei match. Si pensava che l’unico modo perdi prevalere al cospetto del forte russo fosse quella di replicare la partita in Cina, mettendo in mostra il serve&volley e aggredendo costantemente il russo, attaccando ogni volta che si creasse l’occasione. A Vienna si è assistito però a un incontro diverso. In primis, perchè la superficie più lenta rispetto a Pechino non agevolava un ...