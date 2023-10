(Di lunedì 30 ottobre 2023) Benè uscito subito di scena, a sorpresa, nel primo turno del Masters1000 di Parigi-Bercy. Sul veloce indoor francese il talentuoso statunitense è stato battuto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 7-6 (4) 5-7 6-3, replicando il ko al primo turno di Vienna contro Jannik Sinner. Unoin debito d’ossigeno e sofferente al braccio, a quanto pare, per la successione di incontri a cui si è sottoposto nell’ultimo mese. C’è però da analizzare anche altro. L’astro nascente delamericano, infatti, si è unito al coro dile per leusate nel massimo circuito internazionale. La questione riguarda il fatto che la pesantezza e la scarsa attitudine ad essere spinte senza fatica siano caratteristiche che vanno a generare dei traumi articolari, considerando ...

Non sappiamo di preciso quale Stelvio Q4 Veloce possiede Jannik Sinner, il campione di, ... Sono i consumi però a rimetterci in questo caso, visto che servono8,5 litri per percorrere 100 km. ...

Tennis, Ben Shelton si lamenta del continuo cambio di palline OA Sport

Live Alejandro Davidovich - Ben Shelton - ATP, Parigi: Punteggi ... Eurosport IT

Prima grande sorpresa nell'ultimo Masters 1000 dell'anno. Ben Shelton saluta subito Parigi-Bercy, venendo sconfitto all'esordio dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in tre set con il punteggio d ...Gli allievi della Galimberti Tennis Academy fanno base full time nelle strutture del Queen’s Club di Cattolica ...