(Di lunedì 30 ottobre 2023) La Gran Bretagna si è già preparata. In arrivo sull'tra il 2 e 3 novembre la, con raffiche dimolto forti tra Irlanda, Inghilterra...

Meteo. In arrivo la tempesta Ciaran, Windstorm su Irlanda, Francia e Uk 3bmeteo

Tempesta Ciaran, vento fino a 150 km/h in Europa occidentale (ma con riflessi anche in Italia) ilmessaggero.it

Shani Louk è morta. La notizie tanto temuta è arrivata. «Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita». Lo ha detto a Rtl ...La Gran Bretagna si è già preparata. In arrivo sull'Europa occidentale tra il 2 e 3 novembre la tempesta Ciaran, con raffiche di vento molto forti tra Irlanda, ...