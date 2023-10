Tegola pesantissima per il Milan | ora è emergenza totale

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il 2-2 contro il Napoli ha lasciato strascichi pesanti per il. Oltre alla delusione per il risultato, aumenta l’per Pioli. Il motivo è sempre lo stesso Al Maradona,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

per il club: in arrivo un'immediata penalizzazione di 12 punti in classifica, che sarà completamente ribaltataDodici punti di penalizzazione in classifica e l'accusa di aver ...

Nutribullet, tegola Ky. Sakota va a Brindisi il Resto del Carlino

Papu Gomez squalificato, pesante tegola per il Monza Monza in Diretta

Due sconfitte e un pareggio contro Juve, Psg e Napoli hanno tolto tutte le certezze ai rossoneri, che devono fare i conti anche con una lunga lista di ...Assenza pesantissima per l'allenatore che ha deciso di non rischiare il giocatore che non è stato convocato per Inter Roma.