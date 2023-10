Tardelli | «Juve? È abbastanza normale che potesse competere per lo scudetto non avendo le coppe»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Marco, ex giocatore, ha parlato alla Domenica Sportiva della prestazione dellantus contro il Verona Marco, ex giocatore, ha parlato alla Domenica Sportiva della prestazione dellantus contro il Verona. PAROLE – «Ècheper lononle, ha questa possibilità. Se ritrova i giocatori che sono mancati nel corso della passata stagione credo che possa lottare per lo, come credo che tutti vogliano, tifosi e non. Sono anni che lantus non è competitiva e credo che sia giusto che torni ad esserlo».