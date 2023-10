Tajani “Anche due donne incinte tra italiani a Gaza”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Tra i 14e i 5 loro familiari che sono nella zona non rossa della striscia di, ci sono. Sono tutti stati contatati dal nostro consolato a Gerusalemme”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, ospite a Rtl 102.5. “Siamo in contattocon gli altri Paesi che hanno cittadini ae cercheremo la possibilità di farli uscire”, aggiunge. “Noi stiamo seguendo minuto per minuto i 14che sono a, ci stiamo preoccupando delle loro condizioni. La situazione è molto complicata e stamane parte il primo aereo di aiutiche arriverà in Egitto. Continueremodomani a inviare altri aiuti ...