Taglio di piante in zona a elevato rischio frana | intervengono i Carabinieri Forestali a Baiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il GruppoForestale di Avellino, continua a svolgere attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali con particolare attenzione nelle aree sottoposte aidrogeologico in ...

... hanno denunciato una persona ritenuta responsabile di distruzione/deterioramento di habitat in sito protetto nonché diabusivo diin assenza di autorizzazione. All'esito dell'attività ...

Baiano, taglio abusivo di piante in area rischio frana: una denuncia AvellinoToday

Per il soggetto è scattato il deferimento in stato di libertà ed è stata elevata una sanzione amministrativa di euro 2.400