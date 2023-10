Tabellone Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 | Djokovic guida il seeding | al via Sinner e Musetti

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ile gli accoppiamenti deldi, evento in programma dal 30 ottobre al 5 novembre sul cemento indoor della capitale francese. Are ilè Novak, al ritorno in campo dopo aver saltato la tournée asiatica. Presenti anche Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, mentre la quarta testa di serie sarà Jannik, già qualificato alle Atp Finals ma determinato a chiudere al meglio la stagione, magari con un altro titolo. Gli altri due tennisti azzurri ammessi direttamente nelprincipale sono Lorenzoe Matteo Arnaldi, ma quest’ultimo si è ritirato agià compilato a causa di un problema fisico. ...