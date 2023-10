Svolta sul caso di Amina | la 18enne pugliese | trattenuta in un carcere in Kazakistan Indagati per tortura i poliziotti che l’hanno trattenuta

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Alcunisarebberoper torture nell’inchiesta che la Procura speciale di Astana, in, ha aperto per fare luce sugli abusi che laitalianaMilo Kalelkyzy ha denunciato di aver subito durante i giorni in cui è statain un appartamento «maltrattata e picchiata» da alcuni agenti. Uno spazio in cui la giovane avrebbe anche «subito dei tentativi di stupro». A comunicarlo è il legale della, AlibeK Sekerov.è attualmente detenuta da tre mesi in unkazako. In condizioni difficili. Il fermo e l’appartamento privato con la richiesta di rilascio La giovane, che si trovava nel paese straniero con la mamma per trovare alcuni ...