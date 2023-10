Svezia-Italia | Nations League calcio femminile | programma | orario | tv | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Martedì 31 ottobre, alle ore 18.30 (diretta tv su Rai 2 HD), la Nazionalena diaffronterà il quarto impegno della2023-2024. La competizione che mette in palio due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 e andrà a delineare il quadro dellequalificate agli Europei del 2025 vedrà le azzurre in, affrontando la compagine di casa al Malmö New Stadium. La squadra di Andrea Soncin, sconfitta negli ultimi scampoli del confronto all’Arechi di Salerno dalle campionesse del mondo della Spagna, vorrà replicare lo stesso approccio avuto contro la Roja. Il bilancio dopo i primi tre incontri del Gruppo 4 della Lega A di Narionsè di una vittoria e due ko, uno dei quali proprio contro le scandinave a Castel ...