SuperTennis | Sinner-Medvedev è la seconda partita più vista nella storia del canale

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Jannikcontinua a vincere e a regalare emozioni agli appassionati sportivi italiani. Con un ascolto medio di 476.800 spettatori, la finale di Vienna tra l’azzurro eè lapiùdelappen dietro a un altro match dell’altoatesino, quello di pechino, sempre contro il russo, risalente a poche settimane fa. Share medio del 3,88% su, un dato decisamente importante se pensiamo al fatto che la finale di ieri era in simulcast con Sky. Per la prima voltadeltematico della Federazione, si sono superati i 600 mila spettatori: nell’ultimo quarto d’ora della finale austriaca,ha ...

, LE 3 PARTITE PIU' VISTE DI SEMPREvs Medvedev (Pechino23): 478.779vs Medvedev (Vienna23): 476.800 Errani vs Williams (Roma14): 476.381 Da record i picchi raggiunti durante ...

