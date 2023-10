Supereroi Marvel sulle carte di credito Visa | in collaborazione con Disney FOTO

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Vi piacerebbe avere il vostro supereroepreferito sulla vostra carta di? Negli Stati Unitiha annunciato, incon, il lancio di tre nuovi design didi, raffiguranti Groot, Black Panther e Captain America. Nello specifico, le grafiche includono il personaggio di Groot mentre balla davanti allo sfondo di un pianeta alieno; una carta completamente viola con Black Panther che entra in azione ed una terza carta caratterizzata dallo grafica scudo di Captain America. Ogni grafica, poi, comprende anche il logo dei Vendicatori o dei Guardiani della Galassia posizionato nell’angolo in alto a sinistra. Ma come riuscire ad ottenere queste? Stando a quanto comunicato dalla, ...