Supercoppa Volley Maschile 2023 | semifinali e finale su Rai Sport e VBTV

Leggi su sportintv.eu

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Conto alla rovescia per l’assegnazione del primo titolo stagionale di: la Del Monte®SuperLegasarà messa in palio al Biella Forum, nella due giorni di martedì 31 ottobre () e mercoledì 1° novembre (). L’impianto piemontese da 5000 posti ospiterà le tre gare in programma diventando, la capitale della pallavolo italiana … L'articolo proviene dain TV.