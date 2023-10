Sulla crisi climatica ‘ci prendete per stupidi?’ Così si smonta il greenwashing delle società fossil fuels

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ce lo chiediamo forse un po’ tutti, ogni tanto: «Ciper stupidi?». Stavolta a chiederselo è Al Gore, ex-vice presidente degli Stati Uniti, che dopo l’esperienza politica si è fatto conoscere per l’impegno nella lotta contro la, che gli è valso nel 2007 il premio Nobel per la Pace. «Ciper stupidi?» è la domanda che Gore si fa più volte durante un TED talk registrato quest’estate, uno di quei monologhi dal palcoscenico – su cui il 75enne Gore è a suo agio – in cui i protagonisti puntano la lente su un argomento specifico. In questo caso, le fontii e la. Eloquente il titolo: “Quello che l’industria dei combustibilii non vuole che voi sappiate”. In poco meno di mezz’ora Gore fa a pezzi il ...