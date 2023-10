“Succede un casino” Grande Fratello | Varrese e gli altri terrorizzati | “Qua finisce male”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Giusto qualche ora fa il delicato equilibro appena creatosi nello spiato appartamento di Cinecittà è stato spezzato da degli aerei in favore di Heidi Baci. “L’Italia è con Heidi and family”, hanno subito letto i molti che erano nel giardino del2023. È terrore per Massimilianoe compagnia bella. Giovedì scorso Alfonso Signorini ha cercato furbamente di tirare su Massimiliano, per paura che si spegnesse a livello di dinamica, dopo che era stato stracciato al televoto da Beatrice Luzzi, mentendo sulle percentuali al2023. Dopo i due aerei per Heidi Baci cosa si inventerà il conduttore?, ora Massimilianotrema “Ma cosa vuol dire scusate? Mi fa piacere ...