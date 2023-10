Suburraeterna | trama e trailer del sequel di Suburra | in arrivo su Netflix

(Di lunedì 30 ottobre 2023)si appresta a sbarcare su. Ildisarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 14 novembre 2023 e sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.La storia dipartono subito dopo gli eventi verificatisi negli episodi finali di, ambientata nel 2011 a Roma. Cinaglia e Badali gestiscono gestiscono gli affari criminali nella Città Eterna, insieme ad Adelaide e Angelica, che guidani gli Anacleti, e Nadia, che controlla lo spaccio di droga a Ostia. L’equilibrio che però si è venuto a creare non è gradito da qualcuno che fa il suo ingresso con prepotenza sulla scena e, accrescendo il proprio potere, a poco a poco, cerca di capovolgere la situazione nella ...

trae ispirazione da vicende reali della città. Un grande affare su cui puntano tutti, ... è cambiato nelle interazioni, non fa più il politico ha una cooperativa ma ancora. Vive ...

Suburraeterna, trailer e quello che bisogna sapere sulla serie Netflix sequel di Suburra Sky Tg24

Suburraeterna, che cosa anticipa della nuova serie il cast GQ Italia

AGI - L'intreccio fra criminalità, politica e Chiesa a Roma passa anche per la costruzione del nuovo stadio: ecco 'Suburraeterna' serie in onda su Netflix dal prossimo 14 novembre, che espande l'unive ...Sono numerose le novità in arrivo su Netflix a ottobre 2023. Da Nuovo Olimpo a Selling Sunset 7 a The Crown 6 – Parte 1. “Voleuses” è il nuovo film di Mélanie Laurent con Adèle Exarchopoulos, Mélanie ...