Strangolò i genitori e li gettò nel fiume | confermato l’ergastolo per Benno Neumair

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La Corte d'assise d'appello di Bolzano hala condanna alperper il duplice omicidio e l'occultamento dei cadaveri deiLaura Perselli e Peter, strangolati il 4 gennaio 2021 e gettati nelIsarco. L'imputato, oggi 32enne, non era presente in aula., che confessò il duplice omicidio circa due mesi dopo a seguito di un «crollo psicologico», era stato condannato in primo grado alil 19 novembre 2022. La richiesta della conferma della condanna è stata formulata dalla procuratrice generale della Corte d'Appello, Donatella Marchesini.

