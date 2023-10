Stramaccioni | «Inter ineccepibile | ma la Roma non ha qualità»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Andrea, ex allenatore dell’, ha parlato dell’ultima vittoria dei nerazzurri in Serie A. I dettagli Andreaha parlato a Radio Anch’io Sport di. PAROLE – «Laè arrivata a questa partita largamente decimata, le assenze hanno influenzato ladel gioco della. Come dice spesso Mourinho, giocatori come Dybala, Pellegrini e Renato Sanches sono in grado di aumentare lae la connessione tra centrocampo e attacco. Nel primo tempo la partita è stato un monologo nerazzurro, però poi il calcio è strano perché nella ripresa, nel momento in cui l’ha faticato a costruire delle palle gol con continuità, laha avuto l’unica grande ...