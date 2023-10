Stramaccioni Giusto 1-0 Inter | Lukaku? Teniamoci queste storie

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L'ex mister nerazzurro: "La Roma è arrivata a questa partita decimata" ROMA - "La Roma è arrivata a questa partita largamente decimata, le assenze hanno influenzato la sua qualità del gioco. Come dice spesso Mourinho, giocatori come Dybala, Pellegrini e Renato Sanches sono in grado di aumentare la q