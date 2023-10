Storia | Quella volta che AEW e IMPACT si sono scambiati gli show | wrestler e cinture!

Leggi su aewuniverse

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nel 2020, durante l’evento “Winter Is Coming” di Dynamite, Kenny Omega si è scontrato con Jon Moxley per il campionato mondiale AEW. In questo incontro, Omega è diventato un “heel” e ha conquistato il titolo grazie all’aiuto di Don Callis. Quando è stato richiesto un chiarimento, Callis ha suggerito che ci sarebbero state ulteriori rivelazioni adWrestling più avantisettimana. Questo ha segnato l’inizio di una significativa collaborazione tra AEW eWrestling, che è diventata fondamentale non solo per ladi Omega, ma anche per la creazione di diverse altre storyline in entrambe le federazioni. Anche se la collaborazione tra le due promozioni si è conclusa da allora, Tony Khan ha lasciato aperta la possibilità di un futuro coinvolgimento. La partnership tra AEW e...