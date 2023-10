Storia diplomatica | Lewis Eisenberg e la paura del terrorismo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) l Ministero degli Esteri israeliano ha disposto l’evacuazione dello staff delle ambasciate di Israele in Marocco e in Egitto a causa delle locali manifestazioni di protesta per i bombardamenti sulla striscia di Gaza. Lo riferisce il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth nel suo sito web, aggiungendo che l’evacuazione si unisce allo stato di allerta annunciato in tutte le ambasciate israeliane nel mondo. Quindi ciò costituisce solo un esempio di quello che sta avvenendo nel mondo, mentre molto Paesi tra cui l’Italia vogliono chiudere le frontiere per evitare il transito di persone sospette che poi potrebbero rivelarsi feroci terroristi . Molti analisti fanno riferimento a quell’11 Settembre data dalla quale il mondo e anche gli Usa hanno iniziato ad averdel. In una delle ultime giornate di commemorazioni e raccoglimento per rendere ...