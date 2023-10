Stop al dimensionamento scolastico del Ministero | il Tar accoglie il ricorso della Regione Campania

' C'è una difficoltà nostra della power unit per il nostrodel turbo , che a quell'... sebbene la scorsa stagione Verstappen giunse al traguardo con un solo pit, utilizzando le ...

Stop a dimensionamento scolastico, Tar accoglie ricorso Campania Agenzia ANSA

SCUOLA. Stop al dimensionamento scolastico: accolto dal Tar il ricorso della Regione Campania RI L' Altra Notizia

Ieri, in consiglio comunale, è stato discusso l’ordine del giorno, portato in aula ed esposto da Alberto Pipitone, capogruppo consiliare di Lega Salvini Premier, in cui veniva formulata richiesta di ...Pier Luigi Simonetti verrà oggi operato pomeriggio a Bologna, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, dal dottor Mirco Lo Presti, lo stesso che ha ricostruito il crociato anteriore a Biagio Meccariello.