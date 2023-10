Stop al cyberbullismo | liceo vince EIP Italia con un video

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Un’iniziativa nobile, che naturalmente è premiata a dovere. IlScientifico “Raffaele Capriglione” dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano ha ricevuto il primo premio regionale del concorso nazionale EIP. Il merito è dovuto al lavoro multimediale “al“, ideato e realizzato da Martina Sofia Proietti insieme alla classe 2A nel corso dell’anno scolastico 2022/2023. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma nell’Auditorium della Biblioteca Nazionale. Il tema della 51a edizione del concorso, in linea con l’obiettivo 16 dell’Agenda Onu 2030 “Pace, Giustizia e istituzioni solide”, è stato “A scuola si lavora con la pace“. Per il Molise, presente il dirigente Giuseppe Natilli. Ildi Santa Croce di Magliano ha partecipato all’evento con una ...

Il Liceo scientifico "Raffaele Capriglione" dell'Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano ha ricevuto il primo premio regionale del concorso ...