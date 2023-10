Stasera la consegna del Pallone d' Oro | favoriti il solito Messi e Haaland

Leggi su agi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) AGI - Questa sera, dalle 20.30, sul canale "20", in diretta dal Theatre du Chatelet di Parigi, spazio alla cerimonia didella 67esima edizione deld'Oro. Sono 30 le stelle in lizza per aggiudicarsi il premio individuale più prestigioso del calcio internazionale. Due i grandidell'edizione: Lionel(a quota sette), che ha trascinato l'Argentina sul tetto del mondo, e il norvegese Erling Braut, che ha conquistato il 'Triple' con il Manchester City. Uno solo, il rappresentante italiano, l'interista Nicolò Barella. Tre, invece, i giocatori che militano nella Serie A: Kvaratskhelia e Osimhen, del Napoli, e Lautaro Martinez, dell'Inter. La lista completa dei finalisti, rivelata da France Football, periodico ideatore e organizzatore del premio, è composta da: Lionel ...