Star Wars | tutto ciò che sappiamo finora del film su Rey

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Proviamo a riassumere tutti i dettagli noticirca ilche vedrà il ritorno di Rey nell'universo di. Annunciato durante l'ultimaCelebration, il nuovodella saga con protagonista Daisy Ridley di ritorno nei panni di Rey verrà scritto da Steven Knight e diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e ci sarebbe già l'ipotesi del titolo ufficiale. Il titolo rumoreggiatoè A New Beginning, che sebbene non sia ancora quello ufficiale, alcune fonti danno come ancora possibile. Al momento, però, la Lucassarebbe più concentrata sulla storia e la sceneggiatura. Lo sciopero della WGA ha fermato lo sviluppo All'inizio di aprile, Kathleen Kennedy aveva dichiarato che la Lucasavrebbe dovuto ...

Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, Volvo aveva annunciato una sua auto ispirata esteticamente, almeno nella parte frontale, a Boba Fett, noto cacciatore di tagli di. T. Jon Mayer, Vice President of Exterior Design di Volvo , che ha un'innata passione per '', ha deciso di unire la sua passione con il design automobilistico. Per rendere l'EX30 ...

Volvo EX30: l'ispirazione dietro il design audace, dall'elmetto di Boba Fett all'essenza del design scandinavo.