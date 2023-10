Il tecnico Fabrizio Tazzioli stigmatizza la situazione, sottolineando i limiti oggettivi dellae l'impossibilità di giocare con le palle alte. Una situazione complicata che richiede una ...

Squadra contestata dai tifosi a fine partita LA NAZIONE

Torino, squadra contestata: è la prima volta con la gestione Juric GianlucaDiMarzio.com

Lo Special One non usa giri di parole per criticare la direzione di gara: “L’atteggiamento avuto con N’Dicka e Mancini per dimostra tutto” ...