Sport in tv oggi lunedì 30 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ultimodiper loin televisione e ovunque esso sia. Il panorama televisivo eitaliano si compone di un’altra giornata che ha una buona ricchezza di, tra discipline che finiscono la stagione e altre che l’hanno appena iniziata. Alla mattina ultimo Masters 1000 dell’anno nel tennis: a Parigi-Bercy si proseguirà fino a sera con, tra gli altri, Lorenzo Musetti che se la vede (di nuovo) con Grigor Dimitrov sul calar del. L’unica altra disciplina che va avanti per tutto il giorno è lo snooker. In serata, tantissimo calcio sia in Serie A che C che all’estero, ma in realtà molti fari sono puntati sul Pallone d’Oro. Lo spazio extracalcistico è dedicato al basket con Napoli e Virtus Bologna in una gara dall’alta attesa. Nella notte, poi, spazio ...