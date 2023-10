Spari contro un condominio a Grumo Nevano | nessun ferito

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione disono intervenuti un’ora fa in via Franzese per una segnalazione anonima arrivata al 112, relativa all’esplosione di colpi da arma da fuoco. Sul posto i militari hanno trovato undici bossoli calibro 9 ž 21 e diversi fori sul muro di un, all’altezza del civico 40.. Sono in corso indagini per chiarire dinamica e matrice dell’episodio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.