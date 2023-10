Spaccapietre | una storia vera ha ispirato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 30 ottobre 2023), ildel 2020, non è tratto da una, ma è liberamentead un fatto di cronaca accaduto qualche anno prima, quello della bracciante Paola Clemente, e ad un tragico evento famliare che riguarda i due fratelli registi, Massimiliano e Gianluca De Serio. Le due vicende in questione, hanno anche un bizzarro legame, pur essendo accadute a distanza di molti anni l’una dall’altra. Secondo quanto hanno dichiarato i registi,è stato fortemente influenzato dal vergognoso caso di cronaca di Paola Clemente, donna del Mezzogiorno di soli 49 anni che è morta il 13 luglio 2015 mentre stava raccogliendo uva sotto al sole cocente, per due euro all’ora. Unatremenda di sfruttamento e caporalato che ha anche un agghiacciante fil ...