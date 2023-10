SOTTOTITOLI Guterres sull' Himalaya | I ghiacciai si stanno sciogliendo a livello record

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2023 "Sono qui indove isia un. Come in Groenlandia, come in Antartide. Ildel mare sta aumentando. E qui vediamo inondazioni, vediamo frane, vediamo comunità colpite in modo drammatico. Dobbiamo fermare questa follia. Dobbiamo assicurarci di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi. Isiritirando. Non possiamo ritirarci. Dobbiamo andare avanti con l'azione per il clima", le parole del segretario generale dell'Onu. / XFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev