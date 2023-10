“Sono quasi alla fine” | le lacrime di Franco Nero in tv per l’addio alla sua Vanessa Un grande amore 

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Come assistere ad unastoria d’amore in diretta tv. Emozioni, commozione e verenella trasmissione Da noi…a ruota libera su Rai1 regalate al pubblico da due grandi del cinema,Redgrave, che dopo tanti anni si amano ancora.è ospite di Francesca Fialdini per raccontare la sua storia cinematografica quando a sorpresa interviene laattrice ingleseRedgrave, suoamore. “, penso ogni giorno a te., tu meriti di vivere ancora per molto…”. Riporta l’agenzia di stampa Ansa. Ledi...