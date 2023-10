Sonia Bruganelli | cosa c’è tra lei e Antonino Spinalbese? I commenti fanno impazzire i fan

e Antonino Spinalbese giocano con il gossip. La speranza è che poi non facciano come già hanno fatto in passato. Vale a dire che si spera che non assumano quell'insopportabile ...

Sonia Bruganelli: «Le prediche arrivano sempre dai pulpiti più sporchi» ilmattino.it

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese stanno insieme Il commento social che infiamma i fan corriereadriatico.it

L’appello disperato di Nino Frassica ha scioccato tutti i fan, nessuno l’aveva mai visto così disperato. Offre anche una ricompensa a chi vorrà aiutarlo. Ecco che cosa è successo al noto comico. Nino ...L'opinionista del Grande Fratello Cesara Buonamici si racconta e svela perché non ha mai litigato con i vari gieffini ...