Sommergibili e atomiche | gli estremi rimedi di Israele | tam-tam sull' attacco

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L'esercito israeliano, dai 126.000 soldati operativi in tempo di pace, nelle ultime settimane, col richiamo dei riservisti, ha probabilmente più che raddoppiato la sua consistenza, se sono veri i rapporti che parlano di 300.000 mobilitati, fra uomini e donne. Il punto di forza, sul campo, in genere, e nello specifico nel caso dell'invasione di Gaza, è costituito dai carri armati da battaglia. Il tipo principale di carro armato israeliano è il Merkava, prodotto in cinque versioni differenti a partire dal 1979. Le due più recenti, Mk.4 e Mk.5, sono entrate in servizio rispettivamente nel 2004 e 2023. Attualmenteschiera ben 490 carri Merkava di pronto impiego, ma ci sono 880 Merkava più vecchi immagazzinati, pronti all'uso. È uno dei carri più protetti al mondo, l'unico con motore in posizione anteriore, che contribuisce a fare da scudo. Inoltre, oltre al suo ...