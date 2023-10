(Di lunedì 30 ottobre 2023) Sono 14 le giocatricial via nel tabellone principale della "Topspin Cup" primo dei tre appuntamenti ITF consecutivi di scena sui campi in sintetico di, in provincia di Siracusa, ...

Sono 14 le giocatrici italiane al via nel tabellone principale della "Topspin Cup" primo dei tre appuntamenti ITF consecutivi di scena sui campi in sintetico di, in provincia di Siracusa, dotato di un montepremi da 25mila dollari . Si tratta di Giorgia Pedone e Dalila Spiteri , rispettivamente quinta e settima testa di serie, Diletta Cherubini, ...

Solarino: main draw con 14 italiane al via SuperTennis

Stasera e domani le processioni della Madonnina delle Lacrime per ... - Radio Una Voce Vicina

Sono 14 le giocatrici italiane al via nel tabellone principale della "Topspin Cup" primo dei tre appuntamenti ITF consecutivi di scena sui campi in sintetico di Solarino, in provincia di Siracusa, ...I due azzurri protagonisti nella notte italiana della regular-season di Nba ROMA (ITALPRESS) - Vittoria di Washington nella notte italiana ...