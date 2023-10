Snowboardcross | raduno per la nazionale sullo Stelvio | i convocati

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Laitaliana dici riprova. Il primo tentativo di andare in ritiroè andato fallito a causa delle condizioni meteo, ma da mercoledì 31 ottobre a venerdì 3 novembre la squadra azzurra sarà nuovamente impegnata per preparare al meglio i prossimi appuntamenti. L’esordio ci sarà in Francia, a Les Deux Alpes, il prossimo 2 dicembre, dunque manca poco più di un mese alla prima tappa della Coppa del Mondo. Lunga la lista dei: Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Matteo Menconi, Michele Godino, Filippo Ferrari, Devin Castello, Luca Abbati, Niccolò Colturi, Michela Moioli, Marika Savoldelli, Sofia Groblechner, Caterina Carpano, Sofia Belingheri e Francesca Gallina. Con loro l’allenatore responsabile Luca Pozzolini e il tecnico Stefano Pozzolini. Foto: ...