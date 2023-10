Snapdragon X Elite | i primi benchmark È davvero velocissimo | ma resta qualche dubbio

Proprio in questi giorni, Qualcomm ha annunciato il suo nuovo System on Chip, locon una CPU Oryon a 4nm che può comunque contare su 12 core, tutti ad alte prestazioni, racchiusi ...

Snapdragon X Elite lascia a bocca aperta. Secondo Qualcomm è ... DDay.it

Snapdragon X Elite è ufficiale, promette il 50% di prestazioni in più ... Tom's Hardware Italia

Qualcomm allowed reporters to supervise a benchmarking session testing the Snapdragon X Elite CPU platform, then compare them to other laptops. It's already among the fastest PC processors.That is, if Windows on Arm gets to a good enough place. Qualcomm’s laptop CPU, teased at Snapdragon Summit last week, has the chutzpah to compete: Here's a look at the first benchmark numbers.